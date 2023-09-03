وزير الإسكان: تشغيل أول محطة صرف صحي تستخدم الحمأة فى توليد الكهرباء بالمدن الجديدة

كتب أحمد حسن

الجزار: غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة سيولد طاقة كهربائية تغطى أكثر من 50% من استهلاك المحطة.. بجانب إنتاج السماد العضوي.. وتقليل الروائح داخل وخارج المحطة نائب "المجتمعات العمرانية" يعطى إشارة بدء تشغيل "منظومة هواضم الحمأة" بمحطة "أوراسكواليا".. ويتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، تشغيل "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يومياً، والتى تم تنفيذها وتتم إدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويتم استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن تشغيل "منظومة هواضم الحمأة" يأتى فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 50 % من استهلاك محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا" للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي، وتقليل الروائح داخل وخارج المحطة.

وتفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، صباح أمس السبت، محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث أعطى إشارة البدء لتشغيل "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من المحطة، وذلك بحضور مسئولى الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولى الجهاز.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أن بدء تشغيل "منظومة هواضم الحمأة" الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته التفقدية للمحطة الشهر الماضي، حيث وجه بالبدء فى الإجراءات التنفيذية لتشغيل المنظومة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام.

وتابع المهندس عبدالمطلب ممدوح، ومرافقوه، جولتهم بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تفقد سير العمل بمحور "24"، موجهاً جميع الشركات العاملة بالموقع، بضرورة تكثيف الأعمال على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، وافتتاحه بشكل كامل لحركة المرور في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن محور "24" بطول 10 كم وعرض 75 متراً، ويربط بين محوري التسعين الجنوبي والشمالي، ويعتبر من المحاور الرئيسية لتنمية منطقة بيت الوطن، ويتم تطويره ضمن مجموعة من المحاور يجرى تطويرها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.