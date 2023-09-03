

وأضافت الهيئة اليابانية أن القوات التايوانية شاركت في عملية الضربة الشمالية، وهي مناورة سنوية متعددة الجنسيات يستضيفها الحرس الوطني في ميتشيجان، لافتة في الوقت نفسه إلى أن حجم والتفاصيل الأخرى للوحدة التايوانية غير معروفة.



من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الغرض من المناورات هو التدريب والاستعداد لتعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المتحالفة.



وأجريت مناورات هذا العام في الفترة من 23 يوليو إلى 19 أغسطس. ويقول مسؤولون أمريكيون إن نحو 7000 جندي شاركوا في التدريبات، بما في ذلك جنود من ولايات أمريكية وقوات أجنبية.