نيوزويك: اتهامات لحاكم فلوريدا بـ"اللعب السياسى" بعد تجاهله لقاء بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

واجه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس اتهامات باللعب بالسياسة بعد أن تجاهل لقاء الرئيس جو بايدن أثناء زيارة الأخير للولاية لتفقد آثار إعصار إداليا المدمر، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وسبق أن التقى ديسانتيس ببايدن عندما قام الرئيس بجولة فى فلوريدا بعدما ضرب الإعصار إيان الولاية العام الماضى، وفى أعقاب انهيار مبنى سكنى فى ميامى بيتش فى 2021.

وتحدث الرئيس والحاكم بشكل منتظم الأسبوع الماضى بشأن الإعصار إداليا، إلا أن ديسانتس تجنب التصوير مع بايدن أثناء زيارة الأخير للولاية أمس السبت.

وكان ديسانتيس يهاجم بايدن مع سعيه للترشيح الجمهورى فى انتخابات الرئاسة، وهو السباق الذى يتخلف فيه عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وكان بايدن قد قال يوم الجمعة إنه سيلتقى ديسانتس شخصيا عندما يزور الولاية، لكن مكتب ديسانتيس أصدر بيانا قال فيه إنه لا يوجد خطط لهذا الأمر.

وعندما سئل بايدن عن غياب ديسانتيس، قال إنه ليس محبطا بشأن هذا الأمر، وربما يكون لديه أسباب أخرى، لكنه ساعد فى التخطيط لذلك. إلا أن قرار ديسانتيس تجنب لقاء بايدن أثار إدانات على السوشيال ميديا.

وقالت نيكى فرايد، رئيسة الحزب الديمقراطى فى فلوريدا، إنه فى أوقات الأزمات، يتوقع الشعب الأمريكي أن ينحى قادته خلافاتهم جانبا وإيجاد القوة فى الوحدة. وأضاف أن ديسانتيس برفضه لقاء بايدن، أثبت مجددا ما كنا نعرفه على مدار سنوات، وهو أن رون سيظل دائما يضع السياسات فوق الشعب، وأتمنى أن يعرف جامعو التبرعات ما يستحقه الأمر.