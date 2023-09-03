نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس مجلس الشعب بمدينة يانجتشو الصينية لبحث التعاون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، "كونج لينجون" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية والوفد المرافق له لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات ما بين الأقصر ويانجتشو، حيث ناقش الجانبان سبل تفعيل اتفاقية التآخى، بين البلدين، وإعداد عدد من بروتوكولات التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم، وحماية التراث، والعلوم والتكنولوجيا والصحة، والرياضة، بجانب العمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات فى مختلف المجالات.

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد ناقلاً لهم تحيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتقديره لأهمية التواصل الدائم بين المسئولين فى البلدين، لتسهيل المشاورات حول التعاون المشترك وذلك لسفره ضمن الوفد المسافر إلى الصين خلال الفترة الحالية لحضور منتدى رؤساء المدن الدولية السياحية برئاسة اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وآخرون بمقاطعة تشنجتشو بجمهورية الصين الشعبية، كما قدم نائب المحافظ عرضاً موجزاً حول فرص الاستثمار السياحى والزراعى والتعليمى، والاستثمار فى مجال المشروعات الخضراء والفرص الواعدة بالمحافظة.

فيما أبدى كونج لينجون رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية، إعجابه الشديد بمحافظة الأقصر وطبيعتها الساحرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة لمشاهدة المعالم الأثرية الحضارية العريقة بالمحافظة، لافتاً إلى تقارب الثقافات المصرية والصينية والتشابه الكبير بين يانجتشو والأقصر، منوهاً إلى أهمية زيادة سبل التعاون، وتبادل الخبرات ما بين البلدين.