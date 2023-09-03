موعد احتفال الكنيسة بعيد النيروز.. اعرف التفاصيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ويوافق يوم 1 توت لعام 1740 فى التقويم القبطى، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.

وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون باللحن الفرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر حتى ثالث يوم عيد الصليب، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظل الصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ذكر أن الكنيسة تحتفل ببداية السنة القبطية أو التقويم القبطى أو سنةالشهداء فى العام الجديد 1739 حيث يعتبر من الأعياد الثابتة فى الكنيسة بداية شهر توت، مؤكدا أن الكنائس سوف تحتفل بهذا العام لمدة 17 يوما حتى عيدالصليب فالكنائس سوف تستعد له عن طريق تنظيم سهرة تسبحة.

وأكد قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالمقر الباباوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الإمبراطور الرومانى دقلديانوس فى عهده استشهد أعداد كبيرةمن الأقباط، فبكل براعة حول الأقباط هذا التقويم إلى السنة القبطية وأصبحت السنة القبطية التى يحتفلون بها كل عام.

وأشار قداسته إلى أن الأقباط أستطاعوا أن يستخدموا نتاج الأرض فى هذا التوقيت من شهر سبتمبر وأكثر الفواكة الموجودة به البلح والجوافة، موضحا أنه منالمهارة والبراعة أن يكون هناك خلط بين الإيمان والطعام بالمناسبات، فالكنائس الموجودة فى المهجر يستوردون من مصر الجوافة والبلح لأنها فاكهة مصريةصميمة ويوزعونها على الأطفال فى مدارس الأحد ليعطون معانى روحية للطلاب فى مدارس الأحد.