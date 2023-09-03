معامل تنسيق جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب الشهادات الفنية

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة تستقبل طلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم 4 سبتمبر حتى يوم الخميس 14 سبتمبر.

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص 38 جهازا بمعامل التنسيق بمقر الجامعة بقنا بمعمل التطوير 1، و معمل التطوير 2 بمبنى المدرجات وقاعة المؤتمرات كما تم تخصيص 20 جهاز بمعمل التطوير بكلية التربية بالغردقة.

وأشار المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، إلى أنه حرصا على تسجيل بيانات الطلاب بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق يتواجد بالمعمل نخبة من مهندسي مركز المعلومات بالجامعة لمساعدة الطلاب.