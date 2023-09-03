مصرع عامل وإصابة شخصين فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

استقبل مستشفى طما المركزى شمال محافظة سوهاج 3 أشخاص من بينهم شخص مصاب بطلق خرطوش بالصدر على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية أم دومة دائرة مركز طما بسبب خلافات مع أخرين.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بناحية قرية أم دومه دائرة مركز طما ووجود مصابين تمت السيطرة على المشاجرة وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال الإنتقال والمعاينة بوقوع مشاجرة بناحية قرية أم دومه دائرة مركز طما بين طرفين نتج عن المشاجرة إصابة م . ع . م 40 سنة عقب إصابته بطلق خرطوش بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وإصابة ا . ع . م 20 سنة بكدمة بالعين اليمنى، وإصابة ع . م . ع 63 سنة بجرح قطعى بفروة الرأس.

تم نقل المصابين للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي تولت شئونها حول الواقعة.

وبسؤال الده المدعو علي م ع م - سن 61 عامل - ومقيم بذات الناحية أتهم شقيقه " عم المصاب "المدعو عبد العال م ع م 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما بسبب قيام المجني عليه بتركيب عامود بالقرب من منزليهما تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.