مصرع بائع خضار طعنه نجار بسبب خلافات بينهما في أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى بائع خضار يبلغ من العمر 32 سنة مصاب بجرح طعنى نافذ وتوفى أثناء محاولة إسعافه تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوجود مشاجرة بين بائع خضار ونجار بدائرة مركز شرطة أخميم قام الثانى على إثرها بطعن الأول بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بورد إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز أخميم بوصول المدعو "محمود خ ا م ع" 32 سنة بائع خضار ومقيم دائرة المركز مصاباً " جرح طعني نافذ " وتوفي عقب وصوله.

وبسؤال زوجته المدعوة "سحر ض ع ح" 22 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان أتهمت المدعو "إسلام ع ت م" 25 سنة نجار ومقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته، نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.