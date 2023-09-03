اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحلف الناتو قريبا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 06:00 ص
مسئول تشيكي: من المؤكد انضمام السويد لحلف الناتو قريبا الناتو - ارشيفية
ا ش ا

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قال السفير التشيكي لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ياكوب لاندوفاسكي، إنه من المؤكد عمليًا أن السويد ستصبح عضوًا في الحلف العسكري في المستقبل القريب، على الأرجح في وقت لاحق العام الجاري.
 
وأضاف لاندوفاسكي - في تصريحات أوردها راديو "براغ الدولي"  السبت - أنه يعتقد أن الاستراتيجية والمنطق السليم بالإضافة إلى أهمية انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الناتو سيسود في النهاية.
 
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد دول أخرى أعضاء في الناتو سوى المجر وتركيا اللتين لم توافق بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.

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