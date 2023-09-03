اليوم السابع
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مديرية التموين بسوهاج تنهى استعداداتها لإطلاق معارض "أهلا مدرستى"

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:00 ص
مديرية التموين بسوهاج تنهى استعداداتها لإطلاق معارض "أهلا مدرستى" محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنها انتهت من إعداد خطة موسعة لإقامة معارض المدارس "أهلا مدرستى" والتي سوف يتم تنفيذ فعالياتها قبل انطلاق العام الدراسى بأسعار في متناول الجميع سواء ملابس مدرسية أو أدوات أو كشاكيل وكراسات وأن المديرية سوف تقوم هذا العام بالإهتمام بإقامة المعارض داخل قرى حياة كريمة تمشيا مع توجهات الدولة بالإهتمام بتلك المناطق على مستوى مراكز سوهاج المستهدفة بالمبادرة لتطوير الريف المصرى حياة كريمة صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج.
 
وأضاف وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه سوف يتم التنسيق مع الغرفة التجارية والعارضين من التجار وأصحاب الشركات للمشاركة في المعارض التي سوف تقام على أرض المحافظة فالعام الماضى أقمنا 6 معارض أهلا مدرستى ومن المتوقع زيادها هذا العام كما ذكرت بإستهداف قرى حياة كريمة.
 
وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج أنه من المتوقع أن ينقسم العرض  إلى محورين الأول خاص بمنتجات التربية والتعليم المنتجة من قبل طلاب المدارس الصناعية والزراعية، والثانى تلبية متطلبات تلاميذ المدارس من كشاكيل وأقلام وأوراق وألوان وكتب وشنط وأحذية وزى مدرسى، وأن الهدف الاساسى للمعرض هو عرض منتجات المدارس على مستوى المحافظة والتى قام بتصنيعها التلاميذ، وكذلك التخفيف عن كاهل المواطن السوهاجى بعرض جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تناسب كافة المستويات، فضلا عن تنمية مهارات طلاب المدارس من خلال اقامة ورش عمل تنمية بشرية فى عدة مجالات بالإضافة إلى حلقات نقاشية مع الطلاب من كافة المراحل التعليمية ومناظرات بين أولياء الأمور ومعلمى المدارس بهدف الوقوف على كافة المشكلات التى تعانيها المنظومة التعليمية فى المحافظة وكيفية حلها.

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