محافظ كفر الشيخ: إزالة 11 حالة تعد واستمرار حملات النظافة وزراعة الأشجار.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مراكز المحافظة، فجرى إزالة 11 حالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية، إضافة إلى استمرار حملات النظافة، وزراعة الأشجار، وأعمال تطهير البيارات والصرف الصحي، مشيراً إلى أن الحملات مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إنه تابع أعمال حملات النظافة، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، لتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية، والدائرى البحرى، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس، ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية، وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعاً.

أكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية، منها إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 120م، وإزالة سمل خرساني على مساحه 200م، وفك شدة خشبية معدة لصبة سمل خرساني على مساحة 150م على أرض زراعية بقريه 53 المنصور، وفك شدة خشبية معدة لصبة سمل خرساني على مساحة 200م على أرض زراعية بقرية 42 المنصور، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية لصبة سمل خرسانى بقرية 40 الشراقوة على مساحة 175 م، تعدي على أرض زراعية، وفك شدة خشبية لسمل خرساني على مساحة 150 م تعدي على الأرض الزراعية بقرية الإصلاح.

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جرى إزالة تعدي على 120متر على أراضي زراعية، بنطاق قرية أبو مصطفى التابعه للوحده المحليه لمركز ومدينة الرياض، مؤكداً على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد عيسى، استمرار حملات النظافة والتجميل وزراعة الأشجار، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورش الشوارع الرئيسة ورفع الأتربة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، رفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وأماكن التجمعات ومسح وتمهيد الشوارع.

وأضاف اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أنه جاري رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، برفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى لمركز، وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، وتحسين الخدمات المقدمة، ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين، وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية.

وأضاف كشك، أن حملات إزالة التعديات تمكنت من إزالة 4 حالات تعدي بعدد من القرى، منها قرية كفر المرازقة، وقرية نشرت، وإيقاف حالتي تعدي على الأرض الزراعية بالمنشأة الكبري.

وقال اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن تطهير خطوط الصرف الصحي وإصلاح أخطار الصرف الصحى مستمر بمناطق متفرقة من مدينة دسوق خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، إضافة لاستمرار سير العمل بمنظومة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق، بالإضافة إلى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب، ورفع كفاءة وصيانة صناديق، ومعدات النظافة، واستمرار حملات النظافة، تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.