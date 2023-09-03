محافظ سوهاج يوجه بالانتهاء من محور "المراغة / ساقلتة" بتكلفة 315 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

تابع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، الموقف التنفيذى لمحور " المراغة / ساقلتة "، للإطمئنان على معدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، مؤكدا أهمية المشروع كشريان جديد للتنمية وإضافة هامة فى مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، وخدمة الأهالى بمركزى المراغة وساقلتة، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور.