محافظ دمياط: توصيل الكهرباء للتقسيمات المعتمدة بالامتداد العمراني برأس البر

دمياط معتز الشربيني

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عدد من الملفات الخاصة بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر، وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها اليوم، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومسئولى قطاع الكهرباء وعدد من مديرى الادارات المعنية بتلك الجهات.

وتم عرض الموقف الحالى للمنطقة وكذلك موقف المرافق بها، كما ناقشت آلية استكمال أعمال مد شبكات وخطوط الخدمة لمرفق الكهرباء للتقسيمات غير المخدومة والتى ستتم من خلال قطاع الكهرباء، حيث بحثت "المحافظ" الدراسات المتعلقة بهذا المخطط، بما يتناسب مع طبيعة المنطقة و الرؤى المستقبلية لها، حيث أكدت على تسليم الموقع الخاص بلوحة مغذى 3 إلى قطاع الكهرباء، للبدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة بها وذلك لتعزيز التغذية بالمنطقة، مؤكدة أيضًا على دراسة موقف توصيل الكهرباء إلى التقسيمات المعتمدة بشكل عاجل، حيث وجهت بضرورة التنسيق بين القطاع والوحدة المحلية لتنفيذ ذلك.