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محافظ القاهرة: الدولة وفرت حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:46 ص
محافظ القاهرة: الدولة وفرت حياة كريمة لقاطنى المناطق العشوائية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تشهد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري  حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة.
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وليس فقط بناء مدن بديلة العشوائيات، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤكد دائما دعمها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة نحو مستقبل آمن وأفضل من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب، وذلك لتحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية.
 
وفي سياق متصل، تم عقد سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية  بحي  الأسمرات (1،2،3 ) لقاطني هذه المناطق بهدف مساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة في إطار جهود دعم وتمكين الشباب والمرأة.
 
جدير بالذكر، أنه تم عقد مجموعة من الندوات بحضور ممثلي عن مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالينا قاطني المناطق بديل العشوائيات وذلك في مناطق أهالينا، ومعا، وبمنطقة النهضة، والمحروسة .
 
 

تطوير العشوائيات

مبادرة مشروعك

صندوق التنمية المحلية

بديل العشوائيات

مشروع أهالينا

مدينة معا

منطقة النهضة

مدينة المحروسة



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