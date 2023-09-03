محافظ الشرقية يهنئ مديرية الأوقاف لحصول 5 مساجد على اعتماد الجودة والتميز الدعوى

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية لحصول 5 مساجد بمراكز ومدن " الزقازيق – بلبيس – العاشر من رمضان – صان الحجر"، على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة أ مشيداً بدور مديرية الأوقاف في اعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية وكذلك تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف.

أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومناره تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتُرسي وسطية الإسلام السمحه.

ومن جانبه أوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف استمرار المديرية في تكثيف الجهود لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل لأداء دورهم الدعوي لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه.

بينما أشار الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف إلى حصول مسجد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود بمدينة بلبيس ومسجدي زاد المعاد والرحمة بمدينة العاشر من رمضان ومسجد الرحمن الرحيم بمدينة صان الحجر ومسجد الفتح بمدينة الزقازيق على اعتماد الجودة والتميز الدعوي من الفئة (أ) والتي لا تمنح إلا للمساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزاً دعوياً ومعمارياً بواقع 90% فأكثر وذلك بعد تكثيف الجهود والعمل المستمر على مدار الساعة دعوياً وإدارياً من خلال تنظيم الأنشطة الدينية للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.