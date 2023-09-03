محافظة القاهرة تنشئ استراحة لرواد مستشفى أبو الريش.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أعمال تجهيز ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش وذويهم بنطاق حي السيدة زينب والتي بدأت في استقبال المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع جودة حياة المواطن وخلق حياة كريمة للمواطن.

وثمن المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية للمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب للتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة لرفع كل المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش والتي تبلغ مساحتها 220 متر تقريبا بشارع المريس وتم تخصيصها لاستغلالها بعمل ساحة انتظار للمرضى ومرتادي المستشفى وذويهم، لتوفير الراحة، ومنع تكدس المرضى أمام المستشفى، بشكل حضاري فيما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.



ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش

وأكد المحافظ أنه تم الإنتهاء من أعمال تركيب الانترلوك الخاص بتجهيز ساحة الانتظار الخاصة بمرتادي مستشفى أبو الريش، كما تم تركيب كشافات وأعمدة للإنارة وتركيب تندات ومظلات لتغطية الاستراحة للوقاية من تأثير أشعة الشمس والحماية من درجات الحرارة المرتفعة، كذلك تضمن الوقاية من تأثير الأمطار مع اقتراب حلول فصل الشتاء، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين، كما تم تزويد الاستراحة بالمقاعد لاستضافة المترددين على المستشفى مع مراعاة المسافات البينية بين المقاعد المتاحة.



ساحة الانتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش

وجه المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة تحقيقا لاستدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التطهير الكامل لها بصورة دائمة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتكثيف أعمال النظافة بداخلها ومحيطها.

كما وجه محافظ القاهرة بإضافة عدد من أحواض الزراعة لإضافة اللمسات الجمالية وتحسين المظهر الحضاري والرؤية البصرية .

وفى السياق تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال تجهيز ساحات الإنتظار الخاصة لمرتادي مستشفى أبو الريش و ذويهم بنطاق حي السيدة زينب، وكانت وجهت على مدار الأيام الماضية ببذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام ابو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وهيئة النظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة بأعمال التمهيد وتسوية ورفع كافة المخلفات باستخدام المعدات اللازمة من قطعة أرض بمحيط مستشفى أبو الريش .