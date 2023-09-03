ماذا حدث للطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من 2023؟. تقرير يجيب

كتبت - مروة الغول

انخفض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بنحو 390 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق، أي بنسبة 0.4%، ليصل إلى 101.2 مليون برميل يوميا، مشكلاً بذلك ارتفاعاً بحوالي 2.9 مليون برميل يوميا، أي بنسبة 3% على أساس سنوي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" الربع الثانى 2023.

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب في دول آسيا والمحيط الهادئ الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول أوراسيا لا سيما روسيا، ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودول أمريكا اللاتينية، ودول أوروبا الأخرى.

وتابع التقرير ، في حين كان لارتفاع الطلب على النفط في كل من دول الأمريكيتين وأوروبا الأعضاء في التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأسيوية النامية لا سيما الصين دوراً في الحد من انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأشار التقرير إلى ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بشكل نسبي بلغ 30 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 45.5 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 130 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وذكر التقرير ،أنه من ضمن مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ارتفاع طلب دول الأمريكيتين خلال الربع الثاني من عام 2023 بمقدار 560 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى حوالي 25.1 مليون برميل يوميا ويعزى ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 400 ألف بي، وزيادة إجمالي الطلب في كندا والمكسيك بنحو 160 ألف برميل يوميا.

وأضاف التقرير ،أنه في هذا السياق، ارتفع الطلب الأمريكي بشكل ملحوظ خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من زيادة الطلب على وقود الطائرات في ظل استمرار تعافي نشاط السفر الجوي، وكذلك الجازولين الذي ارتفع الطلب المحلي عليه خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2023 إلى 9.6 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2021 تزامناً مع بدء موسم القيادة الصيفي، فضلاً عن الارتفاع النسبي في ا الطلب على المنتجات النفطية المستخدمة كلقيم في صناعة البتروكيماويات.

في حين تأثر الطلب الأمريكي بضعف النشاط الصناعي جراء معدل التضخم المرتفع واستمرار تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.