اليوم السابع
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كينيا تستضيف قمة المناخ الأفريقية غدا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:50 م
كينيا تستضيف قمة المناخ الأفريقية غدا الرئيس الكينيى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تنطلق، غدا الاثنين، من العاصمة الكينية نيروبى، قمة المناخ في إفريقيا، في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به، على الصعيد العالمي وخاصة في إفريقيا.

وعلى رأس اللحضور تشارك مصر فى القمة، كما أنه من المقرر أن يشارك بالقمة زعماء أفارقة إلى جانب زعماء دول أخرى، كما سيشارك المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

وتبحث القمة، التي دعا إليها الرئيس الكيني ويليام روتو وتنظمها الحكومة الكينية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي- الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التى تبذلها الدول فى هذا الصدد.

وتوفر قمة المناخ في إفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.

كما ستسعى القمة إلى إطلاق طموح جديد لأفريقيا ودعوة لاقامة شراكات من دول العالم لتحقيق هذه الغاية حيث ستكون القمة بمثابة منصة لعرض التقدم المحرز وتبادل وجهات النظر والبدء في التقارب حول الأولويات المشتركة خلال الفعاليات العالمية ومن بينها الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.

وسيقام على هامش أعمال القمة أسبوع المناخ في إفريقيا 2023 الذى تنطلق فعالياته فى الرابع من سبتمبر ويستمر لمدة خمسة أيام.

 

 


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