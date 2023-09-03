كيف تصبح مستشاراً بمجلس الدولة من المقابلة الشخصية وحتى حلف اليمين.. اعرف التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

تعتبر المقابلة الشخصية من أهم خطوات بداية القبول في مجلس الدولة، حيث يقف فيها الطالب المتقدم أمام لجنة تضم قادة مجلس الدولة، للسماع للمتقدمين بعد توجيه أسئلة شفوية لهم، يتم الاجابة عليها بشكل نموذجي، للتعرف من خلالها علي شخصية المتقدم.

ويجرى مجلس الدولة غدًا الاثنين المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من دفعة 2022 كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد.

يمثل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، أمام رئيس مجلس الدولة وفقا لترتيب مُعد مسبقا يتم سؤال المتقدمين، ليتم الإجابة عليه منهم، وتدون لجنة الاختبار درجات المرشح للوظيفة لتكون أحد المعايير للقبول بالإضافة للتحريات والكشف الطبي.

ثم تبدا مرحلة الكشف الطبي، وتكون هذه مرحلة ثانية، بعد أن يتخطيى المتقدم مرحلة المقابلة ويجري عليه الكشف الطبي لبيان مدى لياقته الصحية من عدمه لتولي وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

ثم يتم صدور قرار التعيين، ويرسل المجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، الأسماء المقبولة لرئاسة الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها وصدور قرار التعيين للمقبولين في الوظيفة ليتم نشر الاسماء المقبولة بالكامل في الجريدة الرسمية وتعلن بشكل رسمي بعد موافقة الرئيس والتصديق عليها.

وبعد قرار رئيس الجمهورية بالتعيين، تحدد إدارة مجلس الدولة موعد حفل حلف اليمين الذي يترأسة رئيس مجلس الدولة، ويؤدون اليمين القانونية أمامه تمهيدا لتسليمهم العمل وتوزيعهم على دوائر المجلس المختلفة، بعد أداء اليمين القانونية.