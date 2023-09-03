كوريا الشمالية تجرى مناورات تحاكى ضربة نووية تكتيكية

أحمد علوى

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن بيونج يانج أجرت مناورة محاكاة لضربة نووية تكتيكية في الثاني من سبتمبر الجاري، ردا على مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "درع الحرية أولتشي" العسكرية المشتركة السنوية في الفترة من 21 إلى 31 أغسطس المنصرم.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في اتجاه البحر الأصفر.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، تم إطلاق صاروخين كروز استراتيجيين بعيدا المدى برؤوس حربية تحاكي الرؤوس الحربية النووية.

وذكرت الوكالة، أن الطائرتين حلقتا في مسار على شكل 8 قطع مسافة 1.5 ألف كيلومتر في 7672 و7681 ثانية، ثم انفجرتا على ارتفاع معين 150 مترا فوق "الجزيرة المستهدفة".

في 31 أغسطس، ذكرت وكالة أنباء "تسناك" أن كوريا الشمالية، ردًا على التدريبات التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قامت بمحاكاة ضربات بأسلحة نووية تكتيكية على أراضي كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان.