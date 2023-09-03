قطع المياه 10 ساعات بعد غد الثلاثاء عن بعض المناطق بالمنصورة.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه بعد غدا الثلاثاء من الساعة 11 مساء وحتى الساعة 9 صباحا يوم الأربعاء، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لتنفيذ أعمال صيانة وإحلال وتجديد لخط المياه الرئيسى قطر 800 مم بشارع الجيش بالمنصورة.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، فى هذا الشأن حيث أوضح التقرير أنه نظرا لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لخط المياه المشار إليه فإنه سيتم إيقاف محطة مياه شرب شرق المنصورة لمدة 9 ساعات خلال الفترة المشار إليها، حيث يتم ربط الخط المذكور على شبكة المياه القائمة بمدينة المنصورة.

كما أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى حى شرق بالكامل وأجزاء من حى غرب، ومدينة مبارك، ومجمع المحاكم، وشارع عبد السلام عارف وفرعياته وشارع بورسعيد وفرعياته ومستشفى التأمين الصحى والمستشفى الدولى وسندوب، وسكة سندوب وشارع محمد فتحى وشارع الجلاء، كما ستتأثر أجزاء من مركز المنصورة بضعف المياه وهى الوحدات المحلية بنقيطة وكوم الدربى وبرق العز ومنطقة مصانع سندوب.

ووجه "مختار" للدكتور عمرو عبد العاطى رئيس حى شرق المنصورة، والمحاسب محمد أمين رئيس حى غرب المنصورة، واللواء سمير صدقى رئيس مركز المنصورة، للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنهاء الأعمال المشار إليها وعودة المياه مرة أخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة فى تنفيذ الأعمال المشار إليها.

وطالبت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بشرق وغرب المنصورة وقرى ومناطق مركز المنصورة بالإضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاقها ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.