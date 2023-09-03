قرار وزارى ببدء الدراسة في كلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية، اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023\ 2024.

وجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية تشهد خلال العام الدراسى القادم افتتاح العديد من الكليات والبرامج المتميزة فى تخصصاتها التى تم اختيارها طبقا لأحدث البرامج الدراسية والتى تواكب سوق العمل واحتياجات المجتمع، وقد شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها، موجها التهنئة لجميع منسوبى الجامعة على هذه الخطوة الهامة فى تاريخ جامعة المنوفية الأهلية حديثة العهد والتى شهدت طفرة قياسية فى الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة فى العديد من الكليات، مؤكدا أن الجميع يسعى ويعمل بقوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

هذا وأوضحت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية، أن الدراسة بالجامعة سوف تبدأ العام الدراسى الجديد فى كليات: الطب والجراحة، الطب وجراحة الفم والأسنان، علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعى، الصيدلة، الطب البيطرى، والهندسة، والتمريض، كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الانجليزية)، بالإضافة إلى البرامج التى بدأت العام الماضى وهى: برنامج تخطيط المدن الذكية بكلية الهندسة، وانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وجارى العمل على تجهيزات جميع البرامج المخطط لافتتاحها تباعا لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة التى تستهدفها الجامعات الأهلية.