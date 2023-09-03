اليوم السابع
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فرنسا تحظر السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة قريبًا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 03:30 م
فرنسا تحظر السجائر الإلكترونية المستخدمة لمرة واحدة قريبًا السجائر الالكترونية ذات الاستخدام الواحد
كتبت أمل علام

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قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن لمحطة إذاعية اليوم الأحد إن فرنسا تخطط لحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت بورن: "إنها قضية صحية عامة مهمة"، مضيفة أن الحكومة تضع خططاً لبرنامج وطني لمكافحة استخدام التبغ الذي قالت إنه مسئول عن 75 ألف حالة وفاة سنويًا في فرنسا.

وأضافت، أن ما يسمى بأجهزة "النفخة" تولد عادات لدى الشباب يمكن أن تؤدي إلى إدمان التبغ، ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إن الحكومة لا تخطط لزيادة الضرائب على التبغ العام المقبل بعد زيادتها هذا العام.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع في عام 2021 خططًا طموحة لمعالجة التبغ والكحول، وتعهد بالمزيد من المناطق الخالية من التدخين، ويهدف إلى جعل جميع الأشخاص البالغين من العمر 20 عامًا مقلعين عن التبغ بحلول عام 2030.


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