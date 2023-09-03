اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 89 منشأة وضبط 9639 حالة إشغال وتحرير 3160 محضرًا بالإسكندرية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:26 م
غلق 89 منشأة وضبط 9639 حالة إشغال وتحرير 3160 محضرًا بالإسكندرية جانب من الحملات
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 89 منشآة، والتحفظ على عدد 9639 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3160 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 2 مليون و656 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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