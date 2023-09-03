غلق الطريق الزراعى أمام القادمين من الإسكندرية والمنوفية وتحويله لـ"الإقليمى"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، عن وجود هبوط أرضى ، بأحد بلاطات كوبري 3 ببنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز بنها بالمحافظة، وهو ما دفع رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من تحويل الطريق في الاتجاه القادم من محافظتي الإسكندرية والمنوفية، إلى الطريق الإقليمي، منعا لتعطل المسافرين، لحين الانتهاء من أعمال التصليح.

وكان قد شهد كوبري ثالث بنها "كوبري الفحص القديم"، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي في محافظة القليوبية، في نهاية مارس الماضي، هبوطا أرضيا بأحد بلاطات الكوبري، وهو ما دفع الإدارة العامة لمرور القليوبية لعمل تحويلات مرورية في الاتجاه القادم من الإسكندرية للقاهرة، لحين الانتهاء من أعمال التصليح، وذلك لمدة 10 أيام.

وتم فرض كردون أمني من قبل مرور القليوبية، حيث تبين تم حدوث هبوط جزئي في بلاطة الكوبري بنها 3، وبناء عليه تم عمل المعاينة اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري، وتم استدعاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق لسرعة إنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة، وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي، وذلك لمدة 10 أيام.