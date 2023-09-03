اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

عقوبة قاسية تنتظر تاجرا ضبط بحوزته 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 09:00 ص
عقوبة قاسية تنتظر تاجرا ضبط بحوزته 1.7 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية ألعاب نارية- أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى الاتجار بالألعاب النارية، متخذاً من محل عمله  مسرحاً لتخزين وبيع الألعاب النارية، وعُثر بداخله على 1.7 مليون قطعة وعبوة ألعاب نارية متنوعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
 
 
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:
 
 فرض قانون العقوبات،  عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
 
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.
 
 
 
 
 

الالعاب النارية

أمن القاهرة

ضبط عاطل

قسم القطامية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة