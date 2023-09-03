عاصفة "دانا" تثير الفوضى فى إسبانيا.. مصرع شخصين والحكومة تعلن الطوارئ

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإسبانية حالة الطوارئ فى عدة مدن على رأسها العاصمة مدريد، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة بسبب عاصفة "دانا" الشديدة، وقامت بإغلاق الحدائق والمتنزهات فى مدن مثل فالنسيا وتوليدو، فى ضوء التحذير الذى اطلقته وكالة الأرصاد الجوية الحكومية Aemet.

ولقي شخصين حتفهما بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت إسبانيا بأكملها باستثناء جزر الكناري وسبتة سجلات تاريخية في بامبلونا.

وأشارت صحيفة "ايه بى سى" الإسبانية إلى أن الأمطار الغزيرة فى إسبانيا تسببت فى إثارة الفوضى فى البلاد بعد سقوط العديد من الأشجار، والبرق الذى تسبب فى انقطاع الكهرباء، ورفعت وكالة الأرصاد الجوية مستوى التخذير إلى الأحمر أى خطر شديد، حيث يمكن أن يتراكم أكثر من 189 لترا في المتر المربع، وهي كميات يؤكدون أنها "استثنائية".

بالإضافة إلى ذلك، هناك إشعار برتقالي على جزر إيبيزا وفورمينتيرا ومدينة مليلية المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك في مقاطعات تاراجونا وأليكانتي وفالنسيا ومورسيا.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية الحكومية (إيميت)، فإن البلدات الأكثر تضررا خلال الليل هى ألجينيت، مع ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع، وألغميسى وألزيرا، وجميعها في منطقة ريبيرا ألتا.

ويعمل رجال الإطفاء من الحرس المدنى وفيلاكانياس على إنقاذ المركبات المحاصرة، كما تم نقل صيانة الطرق إلى الموقع.

وكانت إسبانيا قامت بالغاء 24 رحلة جوية ألغيت، وتم تحويل 29 رحلة من وإلى جزر البليار، ومددت الأرصاد الجوية تحذيرها حتى الاثنين لجزء صغير من الجزر وكتالونيا.