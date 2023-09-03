اليوم السابع
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ضبط حارس عقار لتنقيبه عن الآثار أسفل منزل في أطفيح

الأحد، 03 سبتمبر 2023 01:57 م
ضبط حارس عقار لتنقيبه عن الآثار أسفل منزل في أطفيح جريمة التنقيب عن الأثار- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار،، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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