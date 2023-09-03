صحيفة: المانحون يهجرون "المحافظين" ويتحولون إلى "العمال" بسبب عدم الكفاءة

كتبت رباب فتحى

قال أحد المانحين الرئيسيين لحزب المحافظين إنه سيتبرع لحزب العمال فى الفترة التي تسبق الانتخابات المقبلة، في أحدث علامة على أن الدعم يتراجع عن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

وفى ضربة قوية لسوناك، كشف محمد أميرسي، الذي تبرع مع شريكه بمبلغ 750 ألف جنيه إسترليني لحزب المحافظين، أنه سيتبرع بالمال لسياسيي حزب العمال، حيث حذر من أن أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة تعاني من "مشاكل ضخمة"، بما في ذلك الجريمة والبطالة.

وقال قطب الاتصالات لصحيفة "الإندبندنت": "أشعر أن البلاد بحاجة إلى المساعدة في العديد من الأماكن في الشمال والشرق، حيث تعانى المجتمعات من الجريمة والبطالة والفقر... كلها مشاكل ضخمة. لذا، من هو في وضع أفضل ولديه استراتيجية حول أفضل السبل للتعامل مع ناخبيه، يسعدني تقديم الدعم له."

وأضاف: "إذا جاء أحد أعضاء البرلمان من حزب العمال وقال: انظر، لقد كنت عضوًا في البرلمان هنا وأحتاج إلى المال للمساعدة في التواصل، هل يمكنك المساعدة؟ سأفعل ذلك".

ويأتي تدخله في الوقت الذي يكشف فيه تحليل جديد أن رئيس الوزراء مجبر على الاعتماد على مجموعة متضائلة من المانحين، مع استنزاف الدعم للمحافظين وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب في طريقه للطرد في الانتخابات المقبلة.

ووفقًا لتحليل أجرته صحيفة "الإندبندنت"، جاءت أربعة أخماس جميع التبرعات الفردية المقدمة لحزب المحافظين منذ دخول سوناك إلى داونينج ستريت من 10 أشخاص أثرياء فقط.

كان هذا الرقم أقل بكثير في عهد أسلافه، بوريس جونسون، وتيريزا ماي، وديفيد كاميرون - ويشير إلى أن الحزب أصبح أكثر "اعتمادا بشكل كبير" على مجموعة صغيرة من المؤيدين في عهد سوناك مقارنة برؤساء الوزراء الآخرين من حزب المحافظين.

واتهم السير روكو فورتي، الذي قدم 100 ألف جنيه إسترليني للحزب للمساعدة في تمويل الانتخابات العامة الأخيرة، الحزب بالفشل ، مدعيا أن "عدم كفاءة" الحكومة دفعت المانحين بعيدا.

وقال "هذه ليست حكومة محافظة - إنهم ديمقراطيون اشتراكيون مترددون ولا تساعد رسالتهم وسياساتهم بريطانيا. لماذا يرغب أي شخص في دعم حزب لا يدافع عن الأعمال التجارية؟. هناك نقص في الزخم والكفاءة، وهو ما لا يفاجئني، أدى إلى نقص متزايد في المانحين من حزب المحافظين وتراجع خزائن المحافظين".