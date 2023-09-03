صحيفة إسبانية: فيروس مميت يهدد أوروبا بسبب "القراد" وتغير المناخ

فاطمة شوقى

حذر عدد من الخبراء من انتشار حشرة القراد فى جميع أنحاء أوروبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترات الماضية، وهو ما يهدد بانتشار فيروس جديد مميت CCHF، وهو الفيروس الذي يسبب الوفاة في أسوأ الحالات، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وقال الخبراء إن مرضًا مميتًا ينقله القراد ويوجد عادة في البلقان وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قد ينتشر قريبًا في جميع أنحاء أوروبا، حيث يدفع تغير المناخ الحشرات إلى التحرك عبر القارة.

ودق الخبراء ناقوس الخطر بشأن احتمال انتشار حمى القرم والكونغو النزفية، والتي أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن تسعة "الأمراض ذات الأولوية".

وتحتوي القائمة على الأمراض التي تعتبرها المنظمة أكبر تهديد للصحة العامة، ولا تشير تحذيرات العلماء إلى مستقبل افتراضي، بل إلى شيء يحدث بالفعل في أوروبا، حيث أبلغت إسبانيا بالفعل عن حالة إصابة بالمرض القاتل العام الماضي.

وكانت إسبانيا اكتشفت أولى حالات الإصابة بفيروس CCHF في عامي 2011 و2016، وفي عام 2016، توفي رجل بعد تشخيص إصابته بالمرض بعد لدغة القراد في إسبانيا.

وقال علي ميرازيمي، عالم الفيروسات في معهد كارولينسكا السويدي، إن القراد الذي يحمل الفيروس "يرتفع في جميع أنحاء أوروبا بسبب تغير المناخ، مع فصول صيف أطول وأكثر جفافا".

وقد تم اكتشاف فيروس CCHF مؤخراً في العراق، بينما توفي شخصان بسبب المرض في باكستان.

وفي الحالات الشديدة، يظهر أيضًا اليرقان وتغيرات المزاج والإدراك الحسي ضمن قائمة الأعراض التي يسببها الفيروس، بحسب منظمة الصحة العالمية.