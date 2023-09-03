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صحة المنيا: غدا قافلة طبية مجانية بقرية الشراينة بمركز سمالوط ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 03 سبتمبر 2023 04:51 م
صحة المنيا: غدا قافلة طبية مجانية بقرية الشراينة بمركز سمالوط ضمن "حياة كريمة" بوستر الإعلان عن القافلة
المنيا-حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية مجانية غدا الاثنين 4 سبتمبر الجارى فى قرية الشراينة بمركز سمالوط على مدار يومين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة " حياة كريمة " والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، لافتاً إلى أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، ومشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

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