شهود عيان يكشفون تفاصيل تسبب نخلة في مصرع عامل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان، في حادث مصرع عامل زراعي، في أطفيح، وتبين أنه تسلق أعلى نخلة لحصد البلح، إلا أنه اختل توازنه، وسقط من أعلاها، ليصاب بكسور ونزيف، مما أسفر عن مصرعه.

كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وأكدوا صحة أقوال شهود العيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما ناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنه لقى مصرعه نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة التصريح بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص، نتيجة سقوطه من علو، ونقله إلى المستشفى في أطفيح.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن عامل اختل توازنه، وسقط من أعلى نخلة، مما أسفر عن إصابته بنزيف وكسور، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.