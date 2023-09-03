شباب كفر الشيخ: ندوة للتوعية الأسرية وأخرى للإسعافات الأولية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الكشفية والتطوعية " ندوة للتوعية الأسرية بعنوان "التغيرات المجتمعية" بمشاركة 40 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة تناولت عدة محاور منها أهمية غرس القيم الاجتماعية، والأخلاق الدينية، والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع، ومنها احترام الآخر والقيم الأخلاقية المفقودة في المجتمع ،وإدارة المنزل بأقل التكاليف، والتربيه السليمه داخل الأسرة ،وإدارة الوقت والاستفادة منه.

وأضاف وكيل الوزاره، أن المرأة المصرية تتحمل عبء كبير في إدارة احتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق، وتتحمل المسؤلية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة ومن هذا المنطلق، وتهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة والمرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية، بهدف تعديل العادات الاستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة في ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة مع أزمة تزايد الأسعار، جراء الأحداث الجارية التى أدت إلى أزمة الركود الاقتصادي العالمي.

أدارت الندوة لمياء لطفى، أستاذ الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، وقدمت المشاركين مقترحاتهم لإدارة أولويات الإنفاق، ووضع خطة لمواجهة تحدى التغيرات الإقتصادية.

كما نظمت إدارة شباب بيلا، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركز شباب إبشان ضمن فاعليات «صيف شبابنا» مبادرة وزير الشباب والرياضة، بمشاركة أعضاء أندية التطوع بحضور 40 عضوا من أعضاء مراكز شباب «العلاميه، الهمه، الكوم الطويل، أبوقطفة».

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية، وغيرها من الفعاليات ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، مشيراً إلى أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة>