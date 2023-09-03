سوتشى الروسية تستضيف مهرجان شباب العالم مارس المقبل بمشاركة 20 ألف شخص

كتبت ريم عبد الحميد

تستضيف مدينة سوتشى الروسية مهرحان شباب العالم فى الفترة من الأول حتى السابع من شهر مارس 2024، ويهدف المهرجان إلى توحيد الشباب التقدمى من كافة أنحاء الأرض والذين يشغلهم المستقبل.

ويجمع المهرجان قادة الشباب والمتخصصين فى مجالات مثل العلاقات الدولية وريادة الأعمال والعلوم والثقافة والرياضة والإعلام والعمل الخيرى والتطوع من أكثر من 180 دولة.

ويتراوح سن المشتركين ما بين 18 إلى 35 عاما، ويبلغ إجمالي عدد المشاركين فى المهرجان 20 ألف مشترك، بينهم 10 آلاف من روسيا ومثلهم من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد اجتياز عملية اختيار تنافسية.

وتشمل أجندة المهرجان مناقشات وبرامج تعليمية وثقافية ورياضية. وسيتم عقد فعاليات المهرجان باللغات العربية والإنجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية والصينية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع فى وقت سابق مرسوم ينص على إقامة مهرجان الشباب العالمى فى روسيا خلال شهرى فبراير ومارس 2024.

وفى إبريل الماضى، قالت كسينيا رازوفايفا، رئيسة هيئة روس مولوديوج الروسية للشباب، بأن 20 ألف شخص من 180 دولة بينها دول غير صديقة.

وأضافت أنه من خلال تجربة التفاعل بين المنظمات الشبابية، التي تعمل الآن في مختلف بلدان العالم، ترى "اهتماما كبيرا" بروسيا، وبالرغم من الخدمات اللوجستية الصعبة، يتوافد المشاركون إلى بلدنا، ويتوقعون مشاركة الشباب في منتدى الشباب العالمي من جميع أنحاء العالم دون قيود على البلدان.