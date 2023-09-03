سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه فى البنوك المصرية

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، نقلاً عن وزارة الخزانة، إن البنك الدولي وتركيا وقعا اتفاقاً، الجمعة، بشأن استخدام القرض في إطار "مشروع إعادة التأهيل والإعمار بعد الزلزال في تركيا"، ويبلغ أجل القرض 18 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.