رئيس وزراء العراق يستعرض مع قائد بعثة "الناتو" عمليات الجيش لملاحقة الإرهاب

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال خوسيه انطونيو مارتينيز والوفد المرافق له.

وأكدت الحكومة العراقية في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء، استعراض سير مهمة البعثة، وواقع التعاون مع القوات المسلحة العراقية في مجالي التدريب وتقديم المشورة، ونموّ القدرات الميدانية والفعّالة للقوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها، فضلاً عن عملياتها المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب وبقاياه.

كما قدمّت البعثة إليه التقرير النهائي لتقييمات تهديدات الأمن السبراني في العراق.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء العراقى عن تقديره لعمل البعثة، مؤكداً أن العراق ماضٍ في تطبيق استراتيجية الأمن السبراني، التي أقرّت عام 2022 في المجلس الوزاري للأمن الوطني، كما شكّل لجنة عليا للأمن السبراني من أجل تنسيق وتكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية.