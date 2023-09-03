رئيس حكومة رومانيا: المفوضية الأوروبية تدعم انضمامنا إلى منطقة شنجن

كتبت: هناء أبو العز

أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، أنه يحظى بالدعم الكامل من رئيس المجلس الأوروبي ، تشارل ميشيل، لانضمام رومانيا إلى منطقة شنغن، وذلك خلال زيارة رسمية لبروكسل، حيث التقى رئيس الوزراء بالعديد من المسؤولين الأوروبيين خلال زيارته.

وخلال الزيارة سلط الضوء على اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية، وقال إن انضمام رومانيا يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والتراكم الحالي للعوامل التي يمكن أن تعزز التشكيك في الاتحاد الأوروبي في المنطقة الشرقية من القارة.

وأثناء وجوده في بلجيكا، قام رئيس الوزراء مارسيل سيولاكو أيضًا بزيارة لاثنين من رجال الإطفاء الرومانيين الذين يعالجون حاليًا في مستشفى الملكة أستريد العسكري في بروكسل بعد إصابتهما بسبب انفجارين هائلين وقعا في محطة وقود في كريفيديا، بالقرب من العاصمة بوخارست، الأسبوع الماضي.

وقامت رومانيا بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لنقل الضحايا بعد انفجارات محطة الوقود في 26 أغسطس، مما أدى إلى إرسال 12 ضحية إلى مستشفيات في الخارج، ويتلقى المرضى الرومانيون الذين يعانون من حروق في ما بين 10 إلى 80% من أجسادهم العلاج حاليًا في دول مثل بلجيكا والنرويج وإيطاليا وألمانيا والنمسا.

وفي 23 أغسطس ، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أنه لا يؤيد دخول رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن، وبالمثل، فإن موقف هولندا ضد انضمام بلغاريا إلى منطقة شنغن لا يزال هو نفسه.

وقال رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف إن ما تم تقديمه على أنه رأي وزير داخلية النمسا يعكس موقفا معينا لكنه لا يحدد مسبقا النتيجة النهائية .

وبينما تتوقع النمسا أن تعمل بلغاريا على خفض عدد المهاجرين القادمين عبر حدودها في نهاية المطاف، تشير هولندا بأصابع الاتهام إلى نظام العدالة في بلغاريا باعتباره السبب وراء عدم انضمام البلاد إلى عضوية منطقة شنغن.