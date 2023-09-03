اليوم السابع
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الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:11 م
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رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 12:10 م
رئيس القابضة للمطارات يهنئ العاملين بمطار الغردقة لتجديد اعتماد نظام الإدارة المتكامل مطار الغردقة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، العاملين بمطار الغردقة الدولي، وذلك بعد اجتياز المطار لمراجعة نظام الإدارة المتكامل من جانب الجهة المانحة SGS، وهو الاعتماد الذي يختص بمراجعة نظام إدارة الجودة وفق المواصفات القياسية ISO 9001 لسنة 2015، ونظام الإدارة البيئية وفق المواصفات القياسية ISO 14001 لسنة 2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفق المواصفات القياسية  ISO 45001 لسنة 2018.
 
وأكد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية على أن حصول المطارات المصرية على الاعتمادات والشهادات المحلية والدولية لمختلف جوانب التشغيل يأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران بضرورة مواكبة المطارات المصرية لأحدث نظم الإدارة بكافة الجوانب.
 
 
 

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