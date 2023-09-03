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دار الإفتاء توضح حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:53 ص
دار الإفتاء توضح حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة دار الإفتاء - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، حكم قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر، مشيرة إلى أن قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر الأمر فيها واسع، وقد ورد الأمر الرباني بالذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: "فإذا قَضَيتم الصلاةَ فاذكُرُوا اللهَ قِيامًا وقُعُودًا وعلى جُنُوبِكم" [النساء: 103].
 
وتابعت دار الإفتاء: "المطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّدُه في الشرع، فمَن شاء جَهَرَ ومَن شاء أَسَرَّ؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلمُ قلبَه، وعلى المسلم أن يتجنب التشويش على غيره بالذكر وغيره، وأن يراعيَ ما استقر عليه عمل الناس في ناحيته، وأن يلتزم بتعليمات الجهات التنظيمية".
 
 
 

دار الافتاء

الافتاء

الصلاة

الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة



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