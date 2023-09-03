اليوم السابع
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حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بمدينة الأمل

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:28 م
حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بمدينة الأمل حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات
كتب : سيد الخلفاوي

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شنت الأجهزة التنفيذية فى حي شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية، والفريق العمل الميداني بحملة مكبرة لإزالة أعمال رفع جميع الإشغالات وإزالة كافة المخالفات والتعديات ورفع كفاءة النظافة بشوارع مدينة الأمل وأسفل كوبري شينزو أبي.

 
يأتي ذلك في إطارتنفيذ خطة التطوير الشاملة الموضوعه لشوارع مدينة الأمل في مختلف المجالات، والاهتمام بإعادة المظهر الحضاري والجمالي اللائق وازالة المخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام والمناطق السكنية وتطوير ورفع كفاءة النظافة والإنارة بالشوارع كافة.   
 
وفي ضوء ذلك قام أيضا اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، والعميد هيثم منير، رئيس شرطه المرافق فريق عمل وحدة الرصد البيئي وشركة انفيروماستر للنظافة والمتابعة الميدانية في اعمال حمله مكبره اسفل كوبرى مدينة الامل تم فيها رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من مخلفات. 
 
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حي شرق مدينة نصر يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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