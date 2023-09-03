حريق هائل فى محطة للغاز المنزلى بضواحى العاصمة اليمنية صنعاء

اندلع حريق هائل في محطة لتعبئة الغاز المنزلي قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وتداول رواد مواقع الاجتماعي مقطع فيديو وقالوا إن المحطة تابعة لأحد التجار في ضواحي العاصمة، حسبما نشرت قناة روسيا اليوم.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية أن حريقا هائلا اندلع في محطة لتعبئة الغاز المنزلي، مساء اليوم الأحد، قرب "جولة اية" بالعاصمة.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني اليمني بأن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة وسط صعوبة في الوصول بسبب كثافة النيران وتواجد قاطرات محملة بالغاز ويجري العمل على إخراجها .من جهتها، أفادت مصادر طبية بوصول مصاب إلى أحد المستشفيات وسط توقعات بتزايد أعداد الإصابات جراء الحادثة.