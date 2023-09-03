حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة إطارات السيارات بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس المتهمين بسرقة مخزن إطارات السيارات، وبيعها لصديقهم الثالث المضبوط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد ضبطت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، المتهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات، واعترفا بارتكابهما الوقعة وبيع المسروقات لمتهم ثالث للتصرف فيها، وتم ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من أحد الأشخاص بسرقة مخزن كائن بدائرة القسم، عبارة عن 36 إطارات مركبات وبطارية دراجة نارية.

وتشكل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، لسرعة كشف غموض الواقعة، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، وكذا عميل مسروقات "سىء النية" له معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة القسم.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة وبيع المسروقات للثالث، كما أرشد الأخير عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.