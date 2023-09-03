حبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمول مسروقة بالزاوية الحمراء

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس تاجر 6 أشهر بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى على علم أنها مسروقة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين فى منطقة الزاوية الحمراء، كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف،حيث اعترف المتهمين بسرقة الهواتف المحمول وبيعها لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، تم القبض على التاجر واحالته النيابة العامة للمحاكمة أمام محكمة الجنح.