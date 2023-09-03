جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

حيث تم ضبط 6.5 جرام من نبات الماريجوانا المخدر أخفاها راكب أجنبى الجنسية قادم على الطائرة من دوسلدورف بألمانيا داخل علبة الشطرنج بداخل أمتعته الشخصية .

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 29 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية .

ياتى ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.