جامعة حلوان تعقد ورش عمل للطلاب المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

كتب محمد صبحى

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين لأسبوع شباب الجامعات للتدريب على المهارات الخاصة المطلوبة للأسبوع، كما تعقد يومي 3 و 6 سبتمبر 2023 ، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بالصالة المغطاة، ورشتي عمل، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتتضمن الورش تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللازمة لتنظيم هذا الحدث الهام سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالأتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار، ونبذه عن الأسبوع والأنشطة المشاركه في الأسبوع وعرض اللجان اللي طلبت متطوعين ودور المتطوعين، المهام المطلوبه منهم ومدي الاستفاده من المشاركه في الأسبوع.

وقد أعلنت اللجنة عن أرقام واسماء الطلاب المقبولين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات ( مرفق أسماء الطلاب المقبولين)،

وأعلنت اللجنة عن مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب المقبولين وهي: حضور جميع ورش البرنامج التدريبي.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، ويشرف على لجنة تنظيم واختيار المتطوعين الدكتور شريف أبو العنين، وهشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.