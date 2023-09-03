تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. 60% حدا أدنى للحاصلين على ثانوى تجاري وصناعى

حدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للتقدم وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى وسجل الحد الأدنى لقبول طلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها دبلوم المدارس الثانوية "التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنسبة 60 % فأكثر.

وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت عن تفاصيل قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية" دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023، موضحة أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 .

كشف مكتب التنسيق عن الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد، إذ من المقرر إتاحة تسجيل الرغبات لهؤلاء الطلاب بداية من غدا الإثنين 4 سبتمبر ويستمر حتى 14 سبتمبر.

أولا : الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى : ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ثانيا : الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية"

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .