اليوم السابع
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للعام الجامعى المقبل..

تعرف على جدول مواعيد الكشف الطبى للطلاب المرشحين لكليات جامعة سوهاج

الأحد، 03 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على جدول مواعيد الكشف الطبى للطلاب المرشحين لكليات جامعة سوهاج الجدول
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت جامعة سوهاج، عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب والطلبات الجدد على مستوى الجامعة من الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وقد حددت الجامعة الأيام المخصصة لكلل كلية على حدا سواء بالمقر الجديد بالجامعة أو بالمقر القديم وذلك داخل الإدارة الطبية.
 
كما حددت الجامعة يومى 26 و27 من ذات الشهر ليكون موعد للمتخلفين عن أداء الكشف الطبي لكلل الكليان بالمقرين الجديد والقديم اليوم السابع يقدم للطلاب المواعيد المخصصة لكل كلية وكذلك أمان توقيع الكشف الطبي عليهم تعرف عليها من خلال المعلومات التالية..
 
-الأثنين 11/9/2023 كلية هندسة - بيطري – حاسبات "طالبات" مكان الكشف الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل
 
-الثلاثاء 12/9/2023 طلبة طب بشري هندسة - بيطري – حاسبات طب بشري تربية – السن مقر الكشف الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج
 
-الأربعاء13/9/2023  تربية صيدلة تربية – السن طالبات الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل.
 
-الخميس 14/ 9 / 2023 صيدلة -طلبة الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج   وتربية والسن الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة الكوامل.
 
-الأحد 17/9/ 2023 تربية – أثار طلبه الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل و وعلوم طالبات الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
-الأثنين 18/9/2023 تجاره – أثار طلبه الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل وعلوم طلبه الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
-الثلاثاء 19/9/2023  تجاره – حقوق طالبات الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل وتمريض ومعهد التمريض طالبات -  الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
-الأربعاء 20/9/2023 تجارة – حقوق طلبه الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل تجارة وحقوق طلبه - الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل – تمريض – معهد تمريض طلبه الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
- الخميس 21/9/2023 اداب – حقوق طالبات الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل تربية نوعية – تعليم صناعى طلبه الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
-  الأحد 24/9/2023 اداب – زراعة طلبه الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل تربية نوعية – تعليم صناعى الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
- الأثنين 25/ 9/ 2023 اداب – زراعة طالبات الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل تربية نوعية وتعليم صناعى طالبات الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج.
 
- الثلاثاء 26/9 /2023 والأربعاء 27/9/2023 المتخلفين بجميع الكليات الإدارة الطبية بالجامعة القديمة بسوهاج الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة بالكوامل
 
 
 
 

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