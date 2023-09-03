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تعرف على آليات تلقى منظومة إدارة الشكاوى بالنيابة الإدارية لشكاوى المواطنين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 11:20 ص
تعرف على آليات تلقى منظومة إدارة الشكاوى بالنيابة الإدارية لشكاوى المواطنين هيئة النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف - عبد الله محمود

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وضعت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس آليات تلقى منظومة إدارة الشكاوى ومكافحة الفساد لشكاوى المواطنين، وهي: 

1. الاتصال على الخط الساخن 16117 ويعمل من يوم السبت حتى يوم الخميس، بدًا من الساعة الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

2. البريد الإلكترونى "shakwa@ap.gov.eg" ويستقبل الشكاوى على مدار ال24 ساعة.

3. تطبيق الواتس أب على رقم 01050601888.

4.الفاكس على رقم 0238245231.

5. البريد، ويتسقبل الشكاوى خلال مواعيد العمل الرسمية.

6. الحضور الشخصى وتقدم الشكوى مباشرة بمعرفة الشاكى لمنظومة الشكاوى فى مبنى رئاسة الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر.

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الشكاوى بالنيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية

النيابة الإدارية

المستشار حافظ عباس

منظومة إدارة الشكاوى

الخط الساخن 16117



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