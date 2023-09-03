ترتيب شركات السمسرة بالبورصة منذ بداية العام.. "هيرميس" في الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 78.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.5%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 54.5 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.3%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 53.3 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 39.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 31.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.3%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 28.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.9%، شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 26.3 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 25.7 مليار جنيه بنسبة 3.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، وبلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 22.4 مليار جنيه، 21.6 مليار جنيه، بنسبة 3%، 2.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.