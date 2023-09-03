اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في الهرم

الأحد، 03 سبتمبر 2023 05:06 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في الهرم حلمة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع شخص نتيجة سقوطه من عقار في الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن مصرعه. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

سقوط شخص من عقار

الهرم

امن الجيزة

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